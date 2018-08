Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alerta máximo de incêndio prolongado até quarta-feira

Situação mais grave durante a tarde de ontem registou-se em Alvarenga, Arouca.

08:36

A Autoridade Nacional de Proteção Civil prolongou o alerta vermelho – até à meia-noite de amanhã – em sete distritos devido ao aumento do número de incêndios.



O alerta vermelho, o mais grave, foi acionado, sábado, nos distritos de Braga, Bragança, Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu. Na sexta-feira registaram-se 73 fogos florestais, no sábado esse número subiu para 98 e no domingo chegou aos 113.



Ontem, até às 17h00, já tinham sido mobilizados meios para 75 ocorrências relacionadas com incêndios.



Segundo Alexandre Penha, da Proteção Civil, a decisão de prolongar o alerta foi tomada "apesar de poder haver um desagravamento meteorológico".



A situação mais grave durante a tarde de ontem registou-se em Alvarenga, Arouca.