Alerta para praias sem nadadores-salvadores no Algarve

Espera-se que o aumento das temperaturas chame mais pessoas para os areais da região.

Por Rafael Duarte | 06:00

O aumento das temperaturas este fim de semana deve atrair mais pessoas para as praias do Algarve. No entanto todos os cuidados são poucos porque nesta altura não há vigilância balnear.



Para além das baixas temperaturas da água é necessária precaução devido às correntes fortes no mar. A vigilância das crianças também é fundamental numa altura em que a lei não obriga a presença de nadadores-salvadores nas praias.



O comandante da Capitania do Porto de Faro, Cortes Lopes, alerta para esta "altura perigosa" em que "todas as pessoas devem ter o máximo de cautela se forem à praia".



O também responsável pela Zona Marítima do Sul adiantou ao CM que "como a água está muito fria poderá haver inclusive um choque térmico" e, por isso, as pessoas devem ter muito cuidado a entrar no mar.



Para além das baixas temperaturas, "a ondulação também não é a mesma do verão", explica, e há a possibilidade de haver agueiros - correntes subaquáticas que puxam para alto mar.



"As pessoas pensam que a ondulação está fácil para nadar mas é muito difícil combater esses agueiros", adianta Cortes Lopes. Em caso de se ser apanhado por uma dessas correntes, deve-se "tentar nadar perpendicularmente ao agueiro e depois entrar novamente na praia".



A vigilância das crianças acaba por também ser muito importante por não existirem nadadores-salvadores nesta altura do ano.



Este fim de semana as previsões apontam para que as temperaturas cheguem este sábado aos 19 graus, de máxima, em Sagres, e aos 23, em Faro. Amanhã, estão previstos 24 graus de máxima, em Sagres, e 23 em Faro.