Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alerta vermelho por SMS falhou

Costa esteve em exercício em que alerta não chegou a telefones. Contratação de meios aéreos concluída na próxima semana.

Por Manuel Jorge Bento | 01:30

O serviço de aviso à população através de SMS em caso de alerta vermelho em situação de incêndio foi este sábado testado, no âmbito do exercício MONTEMURO - que avalia a resposta operacional da Proteção Civil em situação excecional -, nos distritos de Viseu e Aveiro.



E falhou: clientes da operadora Vodafone não receberam a mensagem - que foi, no entanto, enviada para o distrito do Porto. António Costa, primeiro-ministro, referiu que "esta é a altura certa para assinalar as falhas e corrigi-las".



O líder do Governo indica que o clima difícil e a gestão de florestas após décadas de desordenamento fazem com que, este ano, a apreensão se mantenha. "Temos todos os motivos para nos mantermos preocupados. Há que agir de forma a prevenir, a responder prontamente e com a maior capacidade possível", afirmou.



Já o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, disse que, neste momento, em plena época de incêndios, há 42 meios aéreos contratados que "não carecem de estar já operacionais", mas que, num quadro de emergência excecional, "podem ser mobilizados de imediato". Outros oito meios aéreos deverão ser contratados dentro de dias.



O exercício MONTEMURO incluiu a evacuação da aldeia de Azibozo, em Cinfães, que já tem um oficial de segurança local responsável por avisar a população em caso de alerta. "Não há forma de não haver falhas. Temos uma estrada única e, vindo duas ou três ambulâncias, terão muita dificuldade em sair daqui", referiu Teresa Duarte, habitante da aldeia. "Há alguns anos, tivemos de fugir do fogo pelo meio da serra. Sem outra saída, podemos morrer todos atafegados com o fumo", diz Margarida Cardoso, outra moradora.