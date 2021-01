Alertas ajudam PJ a deter dois pedófilos no Porto e nos Açores

Há quase dois anos que recebia e partilhava imagens de pornografia de menores através das redes sociais. O vigilante, de 34 anos, foi apanhado depois da PJ do Porto ter sido alertada por entidades internacionais acerca da troca de imagens de cariz sexual e com crianças. Ficou em prisão preventiva.



Após um aviso semelhante, a PJ dos Açores deteve um homem, de 53 anos, por partilhar fotos e vídeos que mostravam menores em atos sexuais em fóruns pedófilos. Apanhado na zona de Ponta Delgada, tinha equipamento informático com cenas de sexo explícito com menores de 14 anos.

