Alertas por SMS alargados a catástrofes naturais

O Ministério da Administração Interna (MAI) promete alargar, este ano, o sistema de alerta para fogos, através de mensagens escritas (SMS), a outras catástrofes naturais (cheias, sismos, etc.).Este sistema foi inaugurado no ano passado, com a emissão de cerca de 20 milhões de avisos preventivos. Apesar de alguns percalços iniciais, com a receção de mensagens erradas, o MAI garante que este ano o sistema está pronto a funcionar.À semelhança de 2018, o envio será coordenado pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e acionados apenas em caso de estado de alerta especial de nível vermelho num determinado distrito.Para 2019, fonte do MAI disse ao CM que serão "aplicadas melhorias técnicas, para que a velocidade seja mais rápida".