Alexa, a transexual que participou nos Ídolos, despejada e a passar o Natal na rua

Alexa Devni, a transexual que participou no programa Ídolos, foi despejada e encontra-se a passar o Natal na rua, juntamente com o namorado.Ao, a jovem revelou que está na rua desde o passado dia 15 de dezembro. Diz que foi despedida por ser transexual e que o companheiro foi dispensado do trabalho devido à época natalícia. Não tinham como pagar a renda e, por isso, foram despejados.





Depois de terem sido despejados já estiveram numa pensão, no entanto não conseguiram lá continuar.



O casal afirma que já foram pedir ajuda à Segurança Social. "Ajudaram com 60 euros e não fizeram mais nada", revelou o namorado de Alexa. Apesar de já terem falado com uma Assistente Social, que lhe disse para tentarem arranjar um quarto, o casal não tem como pagar uma renda e encontra-se, por isso, na rua.



Questionados sobre como veem agora o futuro, o casal diz que este é "incerto".



"Gostava de pedir a todos os portugueses que tivessem um bocadinho mão e consciência para nos ajudarem com comida ou algum sítio para dormir. Nós já não pedimos muito. Só queríamos passar um Natal em condições", lamentou Alexa em tom de apelo.



Recorde que Daniel Rebelo saltou para as luzes da ribalta em 2015, quando foi ridicularizado no programa Ídolos por ter as orelhas grandes.



Depois de ter sofrido uma depressão, bullying e o recente desgosto pela morte da avó, o jovem, de 21 anos, mudou de sexo e agora tem nome de mulher: chama-se Alexa Devni. Ainda não efetuou a operação para mudar o órgão sexual, mas está a fazer tratamentos hormonais há vários meses e as mudanças no corpo já são evidentes, como o peito saliente e as curvas mais arredondadas, conforme se pode ver nas fotos que tem publicado nas redes sociais.



No Cartão de Cidadão já foi feita a alteração para o nome feminino e Alexa está em lista de espera para a cirurgia para mudança de sexo, que custa cerca de 25 mil euros. A jovem espera também vir a receber apoio psicológico, que a ajude a lidar melhor com esta mudança no seu corpo.



Quer que a SIC pague 100 mil €

Depois de ter estado no Ídolos, Daniel - como se chamava na altura - processou a SIC e a produtora Fremantle, mas o processo está em fase de instrução. Pede uma indemnização de 100 mil euros.