Alexandre Fonseca mantém-se presidente oficial da Meo Energia

Alexandre Fonseca, ex-CEO da Altice Portugal, mantém-se, segundo dados do Portal da Justiça, como presidente da Meo Energia - Comercialização de Energia. O Conselho de Administração desta empresa foi designado em 23 de junho último, mas a sua composição foi publicada, no dia 20 de julho último, no Portal da Justiça, onde são divulgados os atos das sociedades comerciais.A publicação dos nomes do Conselho de Administração da Meo Energia ocorreu três dias depois de Alexandre Fonseca ter suspendido, a seu pedido, funções no grupo Altice. No dia 17 de julho último, o grupo Altice tornou público que "o seu atual co-CEO, Alexandre Fonseca, comunicou ao Grupo que acionou a suspensão das suas funções no âmbito das atividades empresariais executivas e não executivas de gestão do grupo em diversas geografias, incluindo as posições de ‘chairman’ em diversas filiais." Apesar desta declaração, Alexandre Fonseca aparece ainda como presidente oficial da Meo Energia no Portal da Justiça.Segundo o Ministério Público (MP), Alexandre Fonseca terá recebido vantagens indevidas de Hernâni Antunes, principal suspeito na ‘Operação Picoas’. Em março de 2019, o gestor comprou uma moradia de luxo a uma empresa de Hernâni Antunes por 1,05 milhões de euros, mas na altura da transação, segundo o MP, apenas pagou 200 mil euros. Ainda segundo o MP, uma empresa controlada por Alexandre Fonseca, a Pluralvertente, emitiu faturas à Jana Trading, sociedade sediada nos Emirados Árabes Unidos, no valor total de 380 mil euros, sem que às mesmas tenham correspondido serviços prestados.