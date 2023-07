Alexandre Fonseca suspende funções na Altice

Passado pouco mais de um ano após ter subido ao universo restrito da presidência executiva do grupo Altice a nível mundial, Alexandre Fonseca suspendeu todas as funções na empresa de telecomunicações.



O homem de confiança de Armando Pereira e Patrick Drahi foi apanhado na teia da ‘Operação Picoas’. A compra, em 2019, de uma vivenda em Oeiras a Hernâni Vaz Antunes, no valor de um milhão de euros em condições muito vantajosas, chamou a atenção do Ministério Público, que colocou Fonseca debaixo de investigação.









