Alfa Pendular entre Lisboa e Braga esteve em risco de descarrilar

CP investiga avaria num comboio, que fazia o trajecto entre Lisboa e Braga, que poderia ter resultado num descarrilamento.

10:13

Uma avaria num Alfa Pendular, que fazia o trajecto entre Lisboa e Braga, poderia ter resultado num descarrilamento, o que impediu o veículo de continuar a viagem.De acordo com o jornal Público, citado pela Sábado , o Alfa Pendular interrompeu a viagem em Campanhã após os rodados terem começado a incandescer. O fumo nos rodados podia ter acabado num descarrilamento: o rolamento da caixa de eixos avariou e o veio da transmissão (onde as rodas assentam) fundiu. Os passageiros acabaram por ser encaminhados para outro comboio e o Alfa recolheu às oficinas de Contumil.Pedro Conceição, ex-quadro da EMEF (empresa que faz a manutenção dos comboios) e engenheiro especialista em manutenção ferroviária, "um rolamento gripar é um fenómeno que pode acontecer a qualquer momento, mesmo quando a manutenção é perfeita e até pode acontecer com rolamentos novos… basta que tenham um defeito de fabrico ou sido sujeitos a mau manuseamento".