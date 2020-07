A zona onde ocorreu esta sexta-feira o acidente com um alfa pendular da CP está a ser alvo há vários meses de obras de requalificação da via.A renovação insere-se no programa Ferrovia 2020 e em 2018 o ministro do Planeamento e das Infraestruturas referia "a ambição ode intervir em mais de metade da rede ferroviária nacional".A primeira fase de obras, na zona de Alfarelos, visou 35 quilómetros de via dupla e representou um investimento de cerca de 30 milhões de euros.