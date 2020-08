Alfinetes escondidos em milho em Faro estão a matar pombos

As situações têm sido recorrentes em Faro desde o final de julho. Já foram descobertos pedaços de milho com alfinetes em vários locais da cidade, como no Mercado Municipal e no Cemitério da Boa Esperança, onde geralmente os pombos se alimentam. O objetivo será matar os animais para evitar a sua propagação mas, durante esse processo, acabam por perder a vida em grande sofrimento."É um problema para os pombos, mas estamos a falar de sítios onde passeiam pessoas e crianças brincam. Também existe um grande perigo para outros animais que também se vão alimentar do milho", alerta Paulo Batista, da comissão política distrital do PAN, que tem denunciado estas situações.Para evitar a proliferação destes casos, o dirigente quer desmistificar a ideia dos pombos serem um perigo de saúde pública. "Não existem evidências científicas de que os pombos propaguem doenças de maneira diferente de, por exemplo, cães ou gatos", assume.Já foram apresentadas queixas no Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR. A Câmara de Faro diz que aguarda pelo desenvolvimento da investigação e repudia "as práticas que envolvam violação da dignidade animal".