Algarve atinge recorde de crimes nos últimos cinco anos

O número de crimes registados no Algarve, com exceção dos graves e violentos, atingiu em 2019 o valor mais alto dos últimos cinco anos. Em média, as autoridades contabilizaram 64 crimes por dia. Loulé, Albufeira e Faro são os concelhos com mais casos.A criminalidade geral subiu 8,3%, em comparação com o ano anterior. No total, foram participados 23 487 crimes (mais 1807 do que em 2018), de acordo com o Relatório Anual de Segurança Interna.Os tipos de crimes mais significativos no ano passado foram as ofensas à integridade física voluntária simples (1646), violência doméstica contra cônjuge ou análogos (1377), furtos de oportunidade de objetos não guardados (1325) e furtos em veículos motorizados (1285).Em termos de aumento percentual, destaque para o facto das burlas informáticas e nas comunicações terem disparado 68,1%, sendo registados 795 crimes. Os furtos praticados por carteiristas também tiveram um grande acréscimo (27%), atingindo as 635 participações.Quatro concelhos concentram mais de metade da criminalidade geral na região. No topo surge Loulé, com 3881 crimes, seguido por Albufeira (3555), Faro (3301) e Portimão (2505). Pelo contrário, Alcoutim (115), Monchique (171) e Castro Marim (175) são os municípios com menos crimes.Ao contrário da criminalidade geral, os crimes violentos e graves registaram uma descida de 2,4% no ano passado. No total, foram participados 899.