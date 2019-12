Algarve regista mais de 10 mil acidentes e 36 mortos desde o início do ano

Mais de 10 mil acidentes, 36 vítimas mortais e mais de 200 feridos graves. São estes os mais recentes dados da sinistralidade nas estradas do distrito de Faro.Segundo dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), desde o início deste ano e até ao passado dia 21 de dezembro foram registados nas estradas da região do Algarve 10 421 acidentes, provocando um total de 36 vítimas mortais e 213 feridos graves.Os mesmos dados da ANSR revelam que, em comparação com o ano anterior, foram registados mais acidentes e mais feridos graves.A única coisa positiva é que há menos duas vítimas mortais do que no ano passado.O último acidente grave aconteceu na A22, em Boliqueime, e provocou três mortos, entre eles uma criança de 7 anos.