Algarve tenta assegurar que gás e combustíveis não faltem durante greve dos camionistas

O Algarve está a tentar assegurar que gás e combustíveis não faltem na região durante a greve dos camionistas. Por isso, região de turismo, autarcas e empresários da hotelaria têm sensibilizado o Governo para que a energia seja assegurada num período em que milhões se deslocam de férias para aquela zona do País.A cobertura de serviços mínimos acima dos 40%, especial atenção aos postos de combustível nos locais de chegada de pessoas - como os postos de abastecimento junto ao Aeroporto de Faro ou perto de estações rodoviárias e ferroviárias - e também nas zonas de maior afluência de turistas - foram algumas das recomendações que a Região de Turismo do Algarve (RTA) entregou ao Governo.Foi pedido ainda um reforço no armazenamento de botijas de gás para as unidade hoteleiras e a inclusão do abastecimento dos três grandes depósitos de gás na região – em Faro, Portimão e Olhão – nos serviços mínimos. A maioria das unidades hoteleiras da região têm botijas de gás, cada uma com capacidade para sete a dez dias.Assegurado está o fornecimento de energia aos hospitais de Faro e Portimão, já que estes recebem gás canalizado dos depósitos da região, que estão a ser devidamente aprovisionados.Os responsáveis regionais também querem que haja um reforço das reservas de bens perecíveis no comércio. "Sabemos o que aconteceu em abril, por isso, claro que estou preocupado [com a greve que se inicia a 12 de agosto]", diz Jorge Botelho, presidente da Câmara de Tavira e da Comunidade Intermunicipal do Algarve."Vejo a greve com um misto de preocupação e confiança", diz Elidérico Viegas, presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), assegurando que, para já, ainda não há cancelamento de reservas. "Preocupação porque estamos numa altura crítica para a região, confiança porque penso que o Governo evitará problemas".Segundo o ‘Expresso’, as gasolineiras preparam-se para atestar os reservatórios dos postos de combustível no fim de semana anterior à greve.Portugal tem reservas de combustíveis que permitem assegurar o funcionamento do País durante 90 dias. O anúncio foi feito pela Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE).As reservas "estão aptas a chegar a qualquer ponto do território nacional através do acionamento do plano de emergência da ENSE", referiu.A Fectrans voltou esta quinta-feira a dialogar com os patrões, para rever o contrato coletivo. O porta-voz Paulo Machado fez um balanço "positivo" da reunião e rejeita juntar-se à greve. "Se as negociações estão a correr de forma normal, não faz sentido", disse.Mesmo que o transporte de medicamentos esteja incluído nos serviços mínimos, as farmácias estão já a fazer um reforço na quantidade de medicamentos disponíveis nos seus armazéns. A garantia foi dada pelo líder da Associação Nacional de Farmácias.