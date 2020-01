Algemado na rua após perseguição da PSP

Uma intervenção da PSP na manhã deste domingo, em Queluz, terminou com um homem algemado e levado para a esquadra.

De acordo com testemunhas, um carro patrulha vinha a perseguir um automóvel, que entrou na praceta Humberto Delgado, em Queluz, Sintra, ficando com a saída bloqueada. Rapidamente o condutor foi rodeado por três elementos policiais e algemado. De seguida, os polícias fizeram buscas no carro, acabando por apreender um objeto que estava no interior.

O condutor, que estava de calções e chinelos, foi depois levado no carro patrulha.

O CM tentou obter esclarecimentos junto do Comando Metropolitano de Lisboa sobre esta detenção, mas não foi possível uma vez que "a situação não é do conhecimento da PSP".