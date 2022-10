Alguns balcões dos CTT sem dinheiro para pagar reformas aos pensionistas

Vários balcões dos CTT na cidade do Porto estiveram esta terça-feira sem dinheiro para pagar as reformas aos pensionistas que àqueles se deslocaram para levantar o respetivo vale. A empresa admite ao Correio da Manhã os constrangimentos e indica que a situação deverá ficar normalizada na quinta-feira.

Uma pensionista com cerca de 60 anos relatou ao CM que tentou esta terça-feira levantar o vale da reforma em três estações dos CTT na cidade (Eça de Queirós, Marquês de Pombal e Bonfim), tendo obtido sempre a mesma resposta: "Não há dinheiro!". A mulher viu-se obrigada a pedir dinheiro emprestado a uma vizinha amiga para poder pagar as suas obrigações.

Questionada pelo CM, fonte oficial dos CTT referem que "foram verificados constrangimentos pontuais e inesperados na disponibilidade do pagamento de subsídios em alguns balcões CTT, estando a empresa prontamente a resolver a situação, que estará normalizada na quinta-feira".



Refere ainda que "os CTT lamentam qualquer perturbação que possam ter causado aos seus clientes e agradecem a compreensão dos clientes junto dos colaboradores das lojas CTT" e conclui relembrando "que a proximidade às populações faz parte do seu ADN e que conta com uma das maiores redes de retalho do país, com enorme capilaridade".