Aliciavam vítimas em redes sociais de encontros para as roubar em Matosinhos

A PSP deteve, esta madrugada de sexta-feira, três homens, de 19 anos, suspeitos de roubo, na rua das Andorinhas, na Senhora da Hora, Matosinhos. O alerta foi dado à PSP, cerca das 4h50, por um homem que se queixou de ter sido roubado, junto do Parque do Carriçal.



Após diligências, polícias da Divisão de Investigação Criminal, intercetaram os suspeito - estudantes e residentes nos concelhos de Matosinhos e Maia – perto do local. Os suspeitos aliciavam através de redes sociais de encontros e, já na presença das vítimas, roubavam-lhes os bens pessoais. Exigiam ainda os códigos dos cartões multibanco. Os três homens acabaram detidos.





Tinham na sua posse 150 euros – que tinham levantado com o cartão da vítima – a carteira e os documentos da denunciante. Ao que oapurou, na mesma madrugada, houve uma outra queixa de roubo no mesmo local e pelo mesmo método. Os três suspeitos encontram-se indiciados pela prática de dois crimes de roubo.