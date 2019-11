Alimentos e fertilizantes com canábis apreendidos em loja no Porto

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu 529 produtos alimentares e fertilizantes com canábis acima do limite legal, numa loja do Porto. O operador económico e a sociedade foram constituídos arguidos pelo crime de tráfico de droga.Em comunicado, a ASAE explica que os produtos apreendidos "serão agora sujeitos a análises laboratoriais de deteção de níveis de substâncias".Na ação foram também detetados e apreendidos cerca de 300 gramas de haxixe e 66 de liamba, que dariam para mais de três mil doses.O valor da apreensão ascendeu a 17 100 euros.