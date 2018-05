Luís Neves substitui Almeida Rodrigues na direção da PJ

Almeida Rodrigues fica até dia 15 de junho.

Por Lusa | 15.05.18

O diretor nacional da PJ, Almeida Rodrigues, deixou o cargo e vai ser substituído por Luís Neves, atual diretor da Unidade Nacional de Contra Terrorismo, foi esta terça-feira anunciado. Pedro do Carmo, atual número 2 da PJ, também abandona funções e regressa ao Ministério Público, sabe o CM.



Almeida Rodrigues e Pedro do Carmo vão ficar nos cargos até 15 de junho.



"Considerando o largo tempo que desempenhou aquelas funções, muitas vezes com sacrifício para os seus legítimos interesses pessoais e da sua família, entendeu Almeida Rodrigues ter chegado o momento de deixar aquele cargo, pelo que solicitou a não renovação da sua comissão de serviço, cuja cessação ocorre no dia 15 de junho de 2018, abrindo assim espaço para uma nova liderança da PJ, solicitação a que o Governo atendeu", refere o Ministério da Justiça, em comunicado.