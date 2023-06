A meio da sua missão de quatro meses, que já o levou ao Brasil e à África do Sul, o submarino ‘Arpão’ - pela primeira vez nas arriscadas águas do Atlântico Sul - está a comportar-se “de forma até melhor que as expectativas iniciais”, afirma ao CM o chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA). O almirante Gouveia e Melo embarcou na maior tirada da viagem: 20 dias, 2800 milhas náuticas (5200 km), entre Cabo Verde e o Rio de Janeiro.









