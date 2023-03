Almirante Gouveia e Melo garante que a linha de comando do navio ‘Mondego’ “não errou"

3 elementos da guarnição se recusaram a largar do Funchal,









chefe do Estado-Maior da Armada, alerta para seriedade das Forças Armadas afirmando ser um assunto "nitidamente do governo".

O Almirante Gouveia e Melo garantiu esta quinta-feira que a linha de comando do navio ‘Mondego’, onde 1"não errou".Refere-se ao incidente como um "ato de insubordinação", nas Forças Armadas, realçando a gravidade dos acontecimentos. Seguro da linha de comando pela qual se rege, oFace à especulação criada em volta do caso, "fez questão" de enviar uma equipa para inspecionar o navio. Questionado sobre uma eventual manutenção do Navio "Mondego", o almirante explicou que "avançamos com as manutenções de todos os navios sempre que pudemos".O Almirante garante terem "responsabilidades para com a informação" e alerta para a falta de veracidade do vídeo, publicado nas redes sociais, que alegadamente mostra imagens do estado do navio. "O vídeo tem no mínimo um ano e meio e não diz respeito a este navio".A sua preocupação é agora o navio de espionagem russo que anda atrás de cabos marinhos. "Temos que ter cuidado com essa situação", frisou.Em atualização