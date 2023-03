Almirante Gouveia e Melo vai à Madeira falar à guarnição do 'Mondego'

O chefe da Armada, Almirante Gouveia e Melo, vai quinta-feira de manhã falar à guarnição do patrulha ‘Mondego’, no próprio navio, no cais do Funchal, Madeira, soube o CM.

Mas já não deve encontrar os 13 sargentos e praças que, sábado à noite, se recusaram a largar numa missão de acompanhamento de um navio russo, alegando falta de segurança devido a várias avarias no ‘Mondego’. Estes militares poderão ser rendidos ainda esta quarta-feira. As suas rendições deverão viajar para o Funchal num voo militar.

Já os militares que recusaram o serviço – e por isso arriscam responder pelo crime militar de insubordinação, num processo já a ser investigado pela PJ Militar – deverão ser distribuídos pelas unidades para as quais foram agora destacados, mantendo-se o processo disciplinar interno a decorrer.