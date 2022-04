O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, almirante Silva Ribeiro, ofereceu mais de dois mil livros (metade do seu acervo) à Biblioteca Municipal de Pombal, sua cidade natal. O espólio foi esta segunda-feira disponibilizado ao público no ‘Espaço Almirante António Silva Ribeiro’. “Pela importância que estes livros tiveram na minha vida, hoje cumpro um dos grandes desígnios que estabeleci, que permaneçam acessíveis e úteis para a sociedade. Sou, e sempre fui, um pombalense orgulhoso”, disse Silva Ribeiro, que prometeu doar os restantes 2 mil livros quando terminar a carreira académica.