A concessão das duas primeiras centrais hidroelétricas do Alqueva, por ajuste direto pelo prazo de 35 anos, à EDP, em 2007, entrou no radar da investigação do Ministério Público no processo das rendas excessivas.Em causa está a descoberta de um email enviado pelo ex-CEO da EDP Renováveis, Manso Neto, para António Mexia, em novembro de 2006, no qual ambos discutiam os critérios a aplicar, no caso de existir um concurso público, critérios esses que deviam ser remetidos ao então secretário de Estado da Energia, Castro Guerra. Uma auditoria do Tribunal de Contas diz que aquela concessão não salvaguardou o interesse público.Foi a propósito desta concessão que o jurista Gomes Canotilho, pai da conselheira Mariana Gomes Canotilho, a quem foi atribuído o recurso de Manuel Pinho no Tribunal Constitucional, fez um parecer a pedido da EDP.