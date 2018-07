Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alteração à lei põe investigação criminal em risco

Ministério Público queixa-se de falta de meios humanos.

Por Rita F. Batista | 08:42

O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) alerta que o MP "não tem os meios humanos suficientes" para assegurar a representação nos tribunais e efetuar a investigação criminal se se verificarem as alterações previstas pelo Governo ao atual modelo de organização judiciária.



Presidido por António Ventinhas, o sindicato diz, através de um parecer enviado ao CM, que "a criação de um número maior de juízos, aliado ao facto da sua localização geográfica ser isolada de outros juízos ou Departamentos de Investigação e Ação Penal (DIAP) agrava ainda mais a situação do MP" e, consequentemente, "reduzirá a eficácia da investigação criminal".



No mesmo parecer, o SMMP sublinha que a criação de mais juízos implica, em muitos casos, a necessidade de um maior número de procuradores destinados a essa mesma função.



No caso, o sindicato alega que não está previsto um aumento do número de magistrados, o que implicaria uma diminuição de procuradores nos DIAP.



Para o SMMP esse é outro fator da reforma prevista pelo Ministério da Justiça que vai fragilizar a investigação criminal.