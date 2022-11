Alterações à lei levam milhares de condutores a ter carta caducada

As alterações à lei estão a levar milhares de condutores a serem surpreendidos por terem a carta de condução caducada. Só este ano, já foram apanhadas 5113 pessoas ao volante sem o título de condução válido.A maior parte são pessoas com mais de 50 anos, que julgavam só ter de renovar o documento aos 60. De acordo com o Instituto da Mobilidade e Transportes (IMT), os condutores de veículos das categorias AM, A1, A2, A, B1, B e BE, Ciclomotores e Tratores Agrícolas devem revalidar, pela primeira vez, a carta aos 50 anos quando habilitados antes de dois de janeiro de 2013.