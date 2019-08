Altice ativa gabinete de crise com plano de alerta preventivo de contingência em resposta à greve dos motoristas

A Altice Portugal ativou o gabinete de crise com plano de alerta preventivo de contingência para dar resposta à greve dos motoristas convocada para 12 de agosto, anunciou esta sexta-feira a dona da Meo."Há mais de três semanas que a Altice Portugal ativou o gabinete de crise, de forma a serem atempadamente elencados os procedimentos necessários para dar resposta à nova greve dos motoristas de materiais perigosos", refere a empresa.O gabinete de crise, sublinha a dona da Meo, "desde a primeira hora está em total e estreito contacto com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANPEC) e com a Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom)" e "pretende garantir o normal contexto de atuação das equipas operacionais da empresa".No âmbito da declaração de reconhecimento de crise energética por parte do Governo, a Altice Portugal "acionou hoje o plano de alerta preventivo de contingência de forma a garantir a normalidade das telecomunicações e serviços críticos de interesse público", sublinha a empresa liderada por Alexandre Fonseca.