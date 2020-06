Alugava jogos de consola na cadeia de Lisboa

Um recluso da cadeia de Lisboa geria um negócio de aluguer de jogos de consola, CD e DVD a partir da própria cela. Foi-lhe feita uma rusga e apreendido diverso material.Trata-se de um preso que cumpre pena e trabalha num armazém, com outro recluso, a controlar as ofertas aos presos que ali são depositadas por familiares, para posterior entrega.O preso terá aproveitado para levar alguns bens para a respetiva cela. Na quarta-feira à noite, após rusga, os guardas apreenderam-lhe três comandos de Playstation, nove caixas vazias, 29 discos de jogos para PS2, 15 DVD com caixa e 20 sem caixa, um rádio e dois telemóveis.Tinha uma lista com nomes dos reclusos a quem fazia entregas. O caso foi participado à direção da cadeia de Lisboa.