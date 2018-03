Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aluimentos e quedas de muros com a chuva a inundar o Norte

Rotunda de Bragança ficou com uma cratera. Em Ovar, paredes caíram, estradas e garagens ficaram alagadas.

09:41

O mau tempo voltou este sábado a provocar estragos em todo o País, sendo que, na Região Norte, foi a chuva a principal causadora de dezenas de ocorrências que a Proteção Civil registou, com várias quedas de muros e inundações.



Em Felgueiras, ainda durante a madrugada, uma violenta queda de granizo, por cerca de 15 minutos, perto das 02h00, acordou muitos dos habitantes e ‘pintou’ a cidade de branco.



Em Bragança, um aluimento na rotunda das Cantarias - após dias de chuva e neve - causou um buraco com cinco metros de profundidade, que foi vedado, com corte parcial do trânsito. Já no distrito de Aveiro, principalmente nos concelhos a Norte, houve inundações e deslizamentos de terras.



Em Cortegaça, Ovar, estradas tiveram de ser cortadas. Em Esmoriz, no mesmo concelho, caíram azulejos da torre da igreja e um muro causou danos num carro e provocou a entrada contínua de terra e água numa garagem. Os moradores do prédio fizeram uma barreira com uma tábua. "Nesta noite, vamos ter de ficar a guardar a garagem. Alguém tem de ser responsabilizado", disse ao CM Carlos Maragato.