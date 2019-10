Aluna agride professora em escola no Castêlo da Maia

Uma aluna agrediu verbal e fisicamente uma professora de educação física na Escola Secundária do Castêlo da Maia.A docente terá pedido ajuda para arrumar o material e a jovem de não terá gostado do pedido, agredindo-a verbalmente e com empurrões.A aluna não tinha antecedentes de violência.Ao que oapurou, um membro da Direção da escola esteve presente e tentou acalmar a situação, mas sem sucesso.A professora foi assistida e transportada para o hospital mais próximo com ferimentos ligeiros.O CM tentou chegar à fala com a direção da escola, mas sem sucesso.A GNR foi chamada ao local.Até ao momento a professora não apresentou queixa.