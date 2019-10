Aluna de 11 anos agredida por colega em escola de Espinho

Duas crianças de 11 anos envolveram-se numa briga na manhã desta segunda-feira, na Escola Básica Dr. Manuel Gomes Almeida, em Espinho.As alunas encontravam-se dentro do estaelecimento escolar quando o incidente aconteceu.Ao que oapurou, uma das jovens terá dado um estalo e puxado os cabelos à outra.A vítima foi transportada para o Hospital de Gaia com ferimentos ligeiros.A outra menor terá saído da escola.O alerta foi dado pelas 10h50.Os Bombeiros do Concelho de Espinho e a PSP estiveram no local.