Uma aluna foi esta terça-feira agredida ao pontapé por um colega na Escola Secundária de Campo Maior. A jovem foi pontapeada no rosto dentro da sala de aula e terá partido a cana do nariz e ficado com ferimentos numa das vistas.Ao que oconseguiu apurar, os jovens têm 16 anos.O aluno já foi identificado e deverá ser suspenso durante 12 dias o que implicará o chumbo neste ano lectivo.A jovem era vítima de bullying desde o início do ano. Direção da escola diz que é um caso isolado mas lamenta a agressão violenta de que esta aluna foi vítima.