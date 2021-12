Joana Castro tinha 21 anos e era aluna do curso de Línguas e Estudos Europeus da Universidade do Minho (UM). Estava em Atenas, capital da Grécia, em Erasmus, onde, na sexta-feira, perdeu a vida, depois de ter caído do sexto andar de um edifício, no dia 17 do mês passado. A jovem esteve 23 dias em coma.