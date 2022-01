Aluno agredido à bofetada por professora em escola de Santa Maria da Feira

A mãe de um aluno de uma escola de Santa Maria da Feira fez uma denúncia de uma agressão ao filho durante uma aula, numa escola de Paços de Brandão, em Santa Maria da Feira.As agressões terão ocorrido durante uma aula, onde a professora de inglês terá dado uma bofetada num aluno de 10 anos.Sônia Novais, mãe do aluno, garante que vai fazer queixa na GNR contra a professora. Aquestionou a direção do agrupamento de escolas de Paços de Brandão mas não obteve qualquer esclarecimento.Alguns pais garantem que as ameaças aos alunos já foram há algum tempo. Segundo algumas alunas, a professora de inglês há muito tempo que faz ameaças.