Aluno da GNR salva vida de condutor bêbedo em acidente

Um aluno da escola da GNR salvou a vida de um condutor que ficou encarcerado depois de o carro que conduzia ter capotado, no Cacém, Sintra. O jovem, de 25 anos, sofreu cortes numa mão para conseguir retirar a vítima do veículo. O condutor estava alcoolizado mas, como foi levado ao hospital e exigiu contraprova do teste de alcoolemia, não foi possível apurar a taxa.De acordo com moradores da rua de Colaride, passavam pouco minutos das 19h00, na quarta-feira, quando se ouviu um estrondo. O jovem fazia uma corrida de treino e escapou por centímetros ao despiste da carrinha de passageiros, que ficou "de rodas para o ar". Aproximou-se do veículo, deitou-se no chão, introduziu-se entre os destroços, soltou o cinto de segurança e retirou o condutor.Quando os bombeiros e o INEM chegaram, ambos estavam ensanguentados no exterior. O condutor tinha vários ferimentos e o jovem cortes numa das mãos. O homem exalava um intenso cheiro a álcool e foi levado para o Hospital Amadora-Sintra. Fonte da PSP confirmou aoque "o papel do jovem foi fundamental para resgatar o condutor, que tinha sinais evidentes de estar embriagado".Segundo oapurou, o herói anónimo chama-se Nuno Dias, ex-militar do Exército que estava na escola da GNR de Portalegre. As aulas foram interrompidas devido à Covid-19.