Aluno dá murro a professora durante a aula

PSP investiga caso ocorrido no Porto.

Por Ana Silva Monteiro | 06:00

Um estudante de 14 anos agrediu a murro uma professora, dentro de uma sala de aulas da Escola EB2,3/S da Areosa, no Porto. A docente teve que ser assistida no local e transportada para o hospital. A PSP investiga o caso.



A agressão ocorreu depois de a professora, que dava aulas com outra docente, ter chamado a atenção ao aluno. O jovem não gostou e acabou por desferir um murro na cara da professora. A outra docente ficou em pânico e foi também hospitalizada.