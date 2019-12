Aluno da Universidade do Algarve morre em despiste

A Universidade do Algarve decretou três dias de luto académico pela morte do aluno Tiago Marques, que sofreu um despiste fatal em Mértola, no domingo à noite.O jovem de 21 anos era natural de Mértola e frequentava a licenciatura em Gestão Marinha e Costeira na instituição de Ensino Superior, que emitiu esta segunda-feira uma nota de pesar.A viatura em que seguia despistou-se na EN122 e colidiu contra uma árvore. Ainda foi transportado para o hospital de Beja, onde o óbito foi confirmado. A GNR está a investigas as causas do acidente mortal.