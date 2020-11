Um aluno de 11 anos assustou vários colegas da Escola Básica do Bonito, no Entroncamento, ao exibir-lhes de forma intimidatória uma pistola que era, afinal, uma réplica de uma arma de fogo. A própria PSP da cidade, que foi chamada, confirmou que a pistola de imitação era muito semelhante a uma arma de fogo real e que poderia, facilmente, ser confundida.





A situação foi descoberta quando uma das crianças que estava a ser ameaçada correu a avisar uma professora, tendo sido esta docente a encontrar a réplica da arma, já escondida na mochila do aluno. De seguida, foi chamado à escola o pai do menor, que teve uma reação bastante agressiva e ameaçou os elementos do corpo docente que estavam presentes, dizendo mesmo que ia a casa buscar as suas armas de fogo reais.