Aluno de 15 anos desaparece no Tejo em Vila Franca de Xira

Um rapaz de 15 anos saiu esta terça-feira da escola, pela hora de almoço, e foi com um colega para o cais de Alhandra, em Vila Franca de Xira. Mergulhou no rio Tejo mas ter-se-á "sentido mal", contou o amigo às autoridades, e afundou-se, desaparecendo nas águas.O amigo ainda tentou salvar Carlos Caldeira, mas sem sucesso.O alerta foi dado às 14h15 e o rapaz foi procurado até ao pôr do sol por mais de três dezenas de operacionais dos bombeiros e Polícia Marítima, incluindo mergulhadores, no rio e em terra.A família foi apoiada pelo psicólogo da Polícia Marítima. As buscas são retomadas esta quarta-feira.