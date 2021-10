Aluno esfaqueado por jovem que invadiu escola em Almada

Um aluno de 17 anos foi, na manhã desta sexta-feira, esfaqueado nas costas por um atacante, da mesma idade, que invadiu o recinto da escola secundária António Gedeão, em Almada. Sofreu ferimentos avaliados como ligeiros e foi assistido pelo INEM e no Hospital Garcia de Orta.

De acordo com fonte policial, o homem aproveitou o intervalo da manhã, pelas 10h30, entrou a correr na escola e dirigiu-se diretamente à vítima, que estava a uma distância de 60 a 70 metros do portão. Espetou-lhe a faca nas costas, fazendo no entanto uma ferida apenas superficial, e fugiu também a correr.

A vítima afirmou que conhece o agressor apenas de vista e que desconhece os motivos da agressão.

Segundo a mesma fonte policial, o cruzamento de vários testemunhos já permitiu à PSP identificar o suspeito. O caso foi comunicado do Ministério Público e a PSP está a realizar diligências para localizar o suspeito.