Um adolescente de 13 anos foi agredido a murro e pontapés por três colegas, às 14h00 de terça-feira, na escola EB 2,3 de Alfena, Valongo.O jovem foi levado para o Hospital de S. João, no Porto, com vários ferimentos."Espero que o meu filho não fique com alguma mazela para o resto da vida", escreveu o pai do estudante. Os três suspeitos foram identificados pela GNR.