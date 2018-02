Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aluno ferido em escola algarvia sai do estado de coma

Jovem de 14 anos bate com a cabeça e sofre traumatismo craniano na escola da Bemposta.

Por Rui Pando Gomes e Ana Palma | 26.02.18

O aluno de 14 anos que estava a lutar pela vida no hospital após uma queda numa escola, em Portimão, está a recuperar de forma favorável. Rodrigo estava em coma induzido mas, ao que o CM conseguiu apurar, nos últimos dias recuperou a consciência e já fala com a família.



O incidente aconteceu na quinta-feira na Escola Básica e Secundária da Bemposta, em Portimão. Na sexta-feira foi retirado do coma induzido. Segundo revelou uma amiga da família, "o Rodrigo está consciente, consegue mexer o corpinho, já respira por ele e já fala, também. Ainda há uma grande caminhada pela frente mas o Rodrigo vai sair vitorioso".



Segundo o CM apurou, o jovem terá batido com a cabeça numa parede e sofrido um traumatismo craniano após uma brincadeira dentro da escola. Foi assistido pelos Bombeiros Voluntários de Portimão e transportado ao hospital da cidade. Nessa altura estava "consciente e orientado", tendo sido considerado ferido leve.



No entanto, o seu estado agravou-se na unidade de saúde e acabou por seguir de urgência para o Hospital de Faro, tendo ficado em coma induzido. Este domingo, ainda continuava internado na unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos, mas "a recuperar favoravelmente", confirmou fonte hospitalar.



Apesar da gravidade do caso, a PSP não foi chamada à escola da Bemposta e não recebeu qualquer queixa relativa ao caso, esclareceu ao CM fonte policial.