O estudante universitário tinha apenas 16 anos quando engendrou um plano para satisfazer os seus instintos libidinosos. Entre maio de 2017 e agosto de 2018, obteve, visualizou, guardou no seu computador e partilhou com outras pessoas fotografias e vídeos de menores a serem violados por adultos, entre os quais de bebés de colo, com menos de 2 anos.









