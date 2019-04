Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alunos de externato insolvente em Famalicão vão para outra escola no 3.º período

Pais tentaram que os alunos cumprissem no local o que resta do ano letivo, mas não houve recetividade por parte do poder político.

Os cerca de 180 alunos do insolvente Externato Delfim Pereira, em Famalicão, vão ter de cumprir o terceiro período letivo noutro estabelecimento de ensino, disse esta quarta-feira um encarregado de educação.



Segundo Nelson Costa, os pais tentaram que os alunos cumprissem naquele externato o que resta do ano letivo, mas "não houve qualquer recetividade" por parte do poder político.



"O que aconteceu é que andaram a enredar durante 15 dias, deixando-nos na expectativa, para agora pura e simplesmente nos dizerem que não há nada a fazer", criticou.



Sublinhou "o enorme revés" que esta situação vai acarretar, "sobretudo para os alunos", que ficam obrigados a cumprir o último período letivo noutra escola e com outros professores.



Os pais já estão a diligenciar no sentido de colocar os filhos numa nova escola.



No início de abril, o Ministério da Educação referia que a situação dos alunos seria "sempre acautelada na escola pública".



A sociedade proprietária do Externato Delfim Pereira foi declarada insolvente em março, depois de ter sido recusado o Processo Especial de Revitalização (PER) que apresentou.



O PER foi apresentado devido a dívidas que, no total, ascendiam a 4,1 milhões de euros, a repartir por 163 credores.



Daquele montante, 1,5 milhões dizem respeito aos créditos dos 23 trabalhadores (professores e funcionários) alvo de despedimento coletivo, na sequência do corte nos contratos de associação.



O PER foi homologado em junho de 2018, pelo Tribunal de Famalicão, mas uma trabalhadora interpôs recurso para a Relação, que revogou a decisão, recusando a homologação.



A direção recorreu, mas o recurso foi indeferido, em fevereiro, o que levou à declaração da insolvência.



Os trabalhadores alegavam "claro estado de insolvência" do externato e consideravam que se a insolvência fosse decretada receberiam "de imediato a totalidade dos seus créditos".



O PER, por seu lado, previa que os créditos aos trabalhadores fossem pagos em 100 prestações mensais, a primeira das quais a vencer 18 meses após a aprovação do programa.



Os trabalhadores também não receberiam os juros vencidos e vincendos.



Já o Estado receberia a primeira prestação logo após a aprovação do PER, tendo também direito aos juros.



Para o tribunal, era "evidente o desfavorecimento" dos trabalhadores, sem que se vislumbrem "razões objetivas e relevantes" para esse tratamento desigual entre credores.