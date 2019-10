Alunos em marcha silenciosa devido a mau cheiro em escola de Alcanena

Os alunos da Escola Secundária de Alcanena realizaram esta manhã de segunda-feira uma marcha silenciosa como forma de protesto contra o mau cheiro sentido durante as aulas.A ação começou no estabelecimento escolar e seguiu até à Câmara Municipal de Alcanena.Os estudantes vestiram roupas pretas e recorreram a máscaras para simbolizar o cheiro desagradável sentido durante as atividades escolares.Em declarações aouma aluna afirmou que o objetivo do protesto é obter uma resposta junto das entidades competentes.As primeiras duas aulas da manhã não se realizaram.