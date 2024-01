Alunos envolvidos em sodomização com vassoura a rapaz de 11 anos suspensos três dias

Os alunos envolvidos na sodomização com vassoura de um rapaz de 11 anos numa escola do Vimioso, em Bragança, foram suspensos por três dias.Os suspeitos têm idades compreendidas entre os 13 e os 16 anos. O irmão, que completou 16 anos no dia do crime, foi um dos oito jovens a participar nas agressões e pode responder criminalmente pelos atos cometidos.A alegada agressão sexual aconteceu dia 19 de janeiro, mas a denúncia só foi feita cinco dias depois, quando a vítima foi levada para o hospital.O caso está sob alçada da Polícia Judiciária.