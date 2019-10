Alunos fecham escola em Sobral de Monte Agraço por falta de funcionários

A Escola Secundária Joaquim Inácio da Cruz Sobral, em Sobral de Monte Agraço foi esta manhã fechada a cadeado, de acordo com testemunhas no local, pelos alunos sob o argumento de que não existem funcionários suficientes para o funcionamento normal do estabelecimento escolar.Ao que oapurou, no interior encontravam-se alguns funcionários e professores.Após o encerramento da escola pelos alunos, a direção deu ordens para que os mesmos não entrassem no estabelecimento devido à falta de condições para a realização das normais atividades escolares, apoiando assim a posição dos estudantes.Num comunicado no site do Agrupamento de Escolas Joaquim Inácio da Cruz Sobral, a Direção anunciou a redução dos horários de funcionamento dos serviços de bar, reprografia e biblioteca. As aulas de educação física não estão a realizar-se por falta de assistentes operacionais.

"O Agrupamento manifesta a sua preocupação pela situação e apela a todos os Encarregados de Educação que demonstrem o seu descontentamento e que lutem pelo direito dos vossos educandos junto da tutela.", pode ainda ler-se.

A GNR e os Bombeiros estiveram no local e reabriram a escola. Professores e auxiliares começaram a entrar no estabelecimento, mas "os alunos não querem".



Em atualização