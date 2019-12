Alunos, pais e professores em marcha contra condições degradantes de escola em Corroios

Os alunos, pais e professores da Escola Secundária João de Barros, em Corroios, no Seixal, organizaram uma marcha esta quarta-feira contra a falta de condições do espaço escolar.Durante cerca de hora e meia, várias pessoas percorreram as ruas da vila de Corroios, numa chamada de atenção para a necessidade urgente de obras no estabelecimento escolar, adiadas há vários anos.Em declarações ao, um dos promotores da ação afirmou que estudantes, assistentes e docentes não têm condições no espaço - "quando chove uma pessoa quer estar concentrada nas aulas e não pode".Ao que oapurou, escola é frequentada por cerca de mil alunos.