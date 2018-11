Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alunos seniores fazem karaté e ioga do riso em Quarteira

460 estudantes, entre eles 150 estrangeiros, integram atividades da Academia do Saber.

Por Diana Santos Gomez | 08:49

Mais de 400 alunos seniores integram a ‘Academia do Saber’, em Quarteira, uma escola direcionada para alunos a partir dos 50 anos e sem limite de idades, uma vez que o mais velho tem 92 anos. O acesso é gratuito. Apenas é necessário pagar 10 euros pelo seguro anual.



Foi em janeiro de 2016 que nasceu este projeto pioneiro a este nível, no Algarve, com oito disciplinas. Nesse mesmo ano 60 alunos estrearam-se nas primeiras lições, um número que quadruplicou em apenas dois anos.



Neste momento há 32 disciplinas à escolha dos estudantes, entre eles karaté sénior e ioga do riso. "Unir as pessoas num conceito de aprender e partilhar, acho que é necessário porque numa fase da vida quando param de trabalhar não sabem o que fazer, algumas ficam doentes", explica ao CM Magaly Gouveia, de 59 anos, arquiteta e artista plástica.



"A academia é uma forma vital de as pessoas continuarem ativas, porque mesmo reformadas têm muito para dar", vincou, apelando para que outras localidades do País sigam este "excelente exemplo".



Segundo Telmo Pinto, presidente da Junta de Freguesia de Quarteira, o objetivo foi "criar um espaço que as pessoas frequentassem com prazer, onde não fossem obrigadas a ser avaliadas, sem distinções sociais, acessível a todos".



Para este responsável, a Academia do Saber é um projeto de "inclusão nacional", porque muitos alunos "são de outras zonas do País que vivem agora no Algarve e há ainda os estrangeiros, sobretudo italianos e franceses". Cento e cinquenta estudantes são estrangeiros, um público que tem aumentado.



O objetivo da Junta de Freguesia é apostar no projeto, estando interessada em novos alunos e voluntários. As inscrições continuam abertas.