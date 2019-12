Alunos sofrem acidente a caminho das aulas em Évora

Uma colisão entre dois carros causou esta quinta-feira cinco feridos na N380, que liga Évora a Alcáçovas. Três das vítimas sofreram ferimentos graves. Todos são alunos do curso de Desporto da Universidade de Évora e estariam nas imediações do Polo da Mitra, onde decorrem as aulas de equitação.Os jovens - quatro rapazes e uma rapariga - têm idades compreendidas entre os 19 e os 21 anos. Dois sofreram múltiplas fraturas nas pernas e outro dos feridos fraturou a bacia. Os estudantes foram estabilizados no local pelos meios de socorro e depois transportados ao Hospital do Espírito Santo de Évora.O choque entre as duas viaturas ocorreu perto das 11h00 e provocou condicionamentos ao trânsito durante mais de duas horas, chegando a via a estar encerrada durante algum tempo para a retirada dos veículos acidentados.No local estiveram 22 operacionais dos Bombeiros de Évora, da GNR e do INEM, apoiados por 10 viaturas. A investigação está a cargo do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR.